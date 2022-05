Furti di carburante in provincia di Foggia. Durante la notte ignoti incappucciati svuotano i serbatoi

Succede da più di un mese, con tante denunce arrivate al comando della stazione locale dei carabinieri, a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia dove alcuni balordi durante le notti, incappucciati svuotano i serbatoi delle auto parcheggiate in strada. Continuano senza sosta i furti di carburante in città. Il leitmotiv è sempre lo stesso: uno o due ragazzi incappucciati si avvicinano al mezzo parcheggiato, danneggiano il tubo che dal serbatoio porta il carburante al motore e con una tanica rubano il liquido.

Il danno maggiore per i proprietari delle automobili non è tanto perdere il carburante, anche perché vista questa "emergenza" le macchine vengono lasciate quasi a secco in strada, ma i costi di riparazione dei tubi che vengono tagliati. Gli ignoti agiscono su tutto il perimetro cittadino e scelgono strade laterali e meno trafficate per commettere il furto. Il consiglio, delle Forze dell'Ordine, è quello di denunciare sempre il furto.

