Bari, rissa tra senza fissa dimora in Corso Italia. Cipriani: "Spostare la mensa sociale"

Sale la tensione in Corso Italia, non molto lontano dalla stazione ferroviaria di Bari. La zona, ritrovo abituale di senza fissa dimora, da tempo è all'attenzione per i disagi denunciati dai residenti. All'alba, segnala il referente del Movimento Riprendiamoci il Futuro, Gino Cipriani, c'è stata "l'ennesima rissa nella zona antistante l'area 51 (una mensa sociale, ndr) mentre l'amministrazione continua a sottovalutare una situazione sempre più allarmante". La parte finale dell'episodio è stata ripresa con il telefonino da un residente. Si nota una persona per terra e poi alcuni spintoni e un uomo allontanato in maniera energica "L'area 51- sostiene Cipriani, che da anni lotta per ridare decoro alla zona - va spostata in sito distante dal centro cittadino garantendo il collegamento con il trasporto dei senzatetto attraverso bus urbani".

