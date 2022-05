Incidente mortale a Melfi: muore un 50enne foggiano. La moglie in gravi condizioni

E' successo alle prime ore dell'alba sulla strada Ofantina nel comune di Melfi in provincia di Potenza dove ha perso la vita un 50enne di Ordona, in provincia di Foggia, che viaggiava su una moto con la moglie, ricoverata immediatamente dopo l'impatto in ospedale e in condizioni gravi. Scontro tremendo tra una moto di grossa cilindrata e una Giulietta Alfa Romeo.

La donna è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale San Carlo di Potenza dove è ricoverata in codice rosso. Illesi gli occupanti dell’auto. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Melfi oltre al personale del 118 Basilicata soccorso. Per l’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, la donna è stata trasportata urgentemente in ospedale in condizioni gravi

