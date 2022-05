Tragedia sfiorata sul Gargano, incidente coinvolge un bus: due feriti

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente il bilancio è di soli due feriti nell'incidente stradale avvenuto sul Gargano. Tanto spavento per i passeggeri del bus che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis. La dinamica è ancora da chiarire come i due mezzi sono venuti a contatto. Le persone ferite e sono state trasportate, tramite ambulanza, all'ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo. Sul posto, insieme alle ambulanze del 118 di San Giovanni Rotondo, i carabinieri per i rilievi del caso.

