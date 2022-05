San Marco in Lamis, col Pnrr si potenzia la sanità locale

Buone nuove per San Marco in Lamis, cittadina situata sui monti del Gargano, in fatto di sanità. La Regione Puglia, utilizzando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, investe nella sanità pugliese e potenzia anche l’offerta sanitaria dell' ex Ospedale “Umberto I” della cittadina garganica con la PTA che consentirà di organizzare in modo appropriato, efficace ed efficiente i percorsi dei pazienti in relazione ai loro bisogni di salute, rivolgendo particolare attenzione alle persone con patologie croniche, che costituiscono una delle maggiori sfide per il sistema assistenziale e di organizzare la transizione tra cure primarie e cure secondarie e terziarie, promuovendo percorsi assistenziali integrati che metano in evidenza le responsabilità, i contributi ed i risultati di tuti i professionisti impegnati nella filiera di cura e assistenza.

Gli interventi programmati

Interventi che fanno seguito alla creazione delle "Case di Comunità" (ben 27 in provincia di Foggia, di cui una a San Marco in Lamis) che consentiranno, in particolare ai malati fragili e cronici, di accedere a strutture dotate di team multidisciplinari con medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e assistenti sociali, per beneficiare di vari servizi sanitari, evitando di aggravare ulteriormente gli ospedali.

© Riproduzione riservata