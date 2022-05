Trani, auto schiacciata tra pullman e guardrail: conducente illeso

È di una persona ferita, in modo per fortuna non grave, il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio poco dopo lo svincolo Trani centro della statale 16 bis, in direzione Bari.

Per cause in corso di accertamento, una vettura è rimasta schiacciata tra un pullman e il guardrail e per estrarre il conducente dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non si registrano problemi per conducente e passeggeri dell'autobus.

Il traffico è rimasto bloccato per lungo tempo, con l'istituzione di un’uscita obbligatoria a Trani centro e con l'ingresso da Trani centro chiuso dalle forze dell'ordine.

Sul posto 118, Polizia locale e Polizia di Stato, oltre i mezzi per la rimozione dei veicoli incidentati.

