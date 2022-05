Era positivo all'alcoltest, operaio foggiano arrestato per omicidio stradale

Incidente mortale nella notte con uno scontro frontale tra un furgone e una moto nelle Marche: la Procura di Ascoli Piceno ha disposto l’arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato dall’uso dell’alcol per il 45enne operaio edile della provincia di Foggia che era alla guida del furgone alle porte di Ascoli, nel quale ha perso la vita Federico Pietracci, motociclista 34enne di Castel di Lama (Ascoli Piceno). L’impatto è stato devastante: nulla da fare per il motociclista, che è morto sul colpo.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso, procedendo a effettuare l’esame etilometrico al conducente del mezzo risultato positivo, con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito. Considerato il risultato dell’alcoltest e i rilievi eseguiti, in base ai quali il furgone avrebbe invaso completamente la corsia opposta di marcia su una semicurva a destra, il 45enne è stato dichiarato in arresto per omicidio stradale in stato di ebbrezza alcolica.

L’autorità giudiziaria di Ascoli ha disposto i domiciliari. La patente di guida è stata ritirata e i mezzi posti sotto sequestro.

