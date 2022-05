Rapina a Gallipoli, portiere di albergo legato e malmenato

Rapina in albergo in pieno centro a Gallipoli in provincia di Lecce, dove un portiere è stato legato e malmenato. A scoprire l’accaduto, questa mattina intorno alle 5, è stato il titolare della struttura di Palazzo del Corso, albergo che si trova nel centralissimo Corso Roma.

Secondo quanto appreso l’uomo, dopo aver raggiunto la struttura ha scoperto che il portiere non era al suo posto, ma era stato legato e immobilizzato da due uomini che nel corso della notte, armati, lo hanno raggiunto e rapinato. Il titolare ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ora sul posto per verificare l’accaduto. Il portiere è stato sottoposto a cure mediche.

