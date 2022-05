Ambito territoriale del Gargano: 3,6 milioni di euro per l'inclusione sociale dal Pnrr

Con il decreto direttoriale numero 98 del 9 maggio 2022, gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno assegnato ai vari Ambiti Territoriali Sociali in Italia le risorse economiche, legate al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

I comuni appartenenti all’ambito territoriale di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico (tutte cittadine del Gargano), sono stati ammessi ai finanziamenti per la presentazione dei progetti inerenti alle linee di intervento relative al sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (€ 211.500), autonomia degli anziani non autosufficienti (€ 2.460.000), rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn-out tra gli operatori sociali (€ 210.000 in associazione temporanea di impresa con i Comuni di San Marco in Lamis, San Severo e Troia, nonché percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) per € 715.000.

