Incidente sulla provinciale tra Ostuni e Carovigno: un ferito

Incidente sulla provinciale: due veicoli coinvolti e un ferito, fortunatamente lieve. E' accaduto questa mattina, martedì 17 maggio, intorno alle 6:10, tra Ostuni e Carovigno. Una Fiat Punto e un furgoncino, per cause ancora da accertare, sono state protagoniste del sinistro stradale. E' avvenuto a circa sei chilometri dalla Città Bianca. La strada è stata bloccata per almeno due ore, sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare le cure al guidatore della Punto, lievemente ferito. Disagi alla circolazione avvertiti durante questo lasso di tempo, vista l'importanza dell'arteria stradale.

