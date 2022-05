Contributo di 20mila euro per chi apre una nuova attività a Sant'Agata di Puglia

Un contributo a fondo perduto per chiunque voglia aprire una nuova attività a Sant'Agata di Puglia, piccolo centro situato nel subapennino dei Monti Dauni. Stanziati 180mila euro, che andranno a finanziare nove proposte progettuali per l’apertura di nuove attività nei settori del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine di ottenere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 20mila euro per singola proposta.

L’Avviso Pubblico comunale, consultabile sul sito del comune nella sezione "Primo piano", prevede tre finestre temporali per la presentazione delle candidature: dal 16 maggio al 17 giugno, dal 19 settembre al 21 ottobre, dal 16 gennaio al 17 febbraio 2023.

© Riproduzione riservata