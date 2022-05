Bari, parcheggia l'auto a Poggiofranco e la ritrova senza volante

Non sa darsi pace la signora Valeria dopo che, ieri sera, ha ritrovato la sua auto - che aveva parcheggiato nel quartiere di Poggiofranco - senza il volante.

Il fenomeno degli atti predatori sui beni mobili, dunque, assume un’ulteriore e beffarda sfumatura, andando a colpire direttamente alcune parti delle vetture di cui, evidentemente servono pezzi di ricambio sul mercato nero.

Finora si era puntato sulle ruote, ma quello che è accaduto a ieri sera a Bari rappresenta un nuovo innalzamento dell’asticella che i professionisti dei furti d'auto hanno messo in campo, senza minimamente preoccuparsi di chi, di volta in volta, colpiscono.

La donna si è sfogata sui social dopo essere tornata nel luogo in cui aveva parcheggiato l'auto e non averla potuta utilizzare: la sua storia è diventata in pochi attimi virale.

