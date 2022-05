Xylella, allarme ritardi su aiuti a frantoi

"Ad oggi non sono ancora stati erogati ai frantoi salentini e, più in generale, a tutti quelli che ricadono nei territori colpiti da Xylella, i fondi della seconda e terza annualità degli interventi compensativi in loro favore, quelli previsti dal decreto interministeriale". Così Cia (Agricoltori italiani) Puglia nella nota inviata oggi al ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e al direttore di Agea, Gabriele Papa Pagliardini."Si tratta di una misura verso la quale numerosi frantoi operanti nell'area interessata dalla Xylella fastidiosa hanno riposto molta attenzione e fiducia per vedere ripristinata la propria potenzialità produttiva, a causa della mancata produzione e di conseguenza della mancata trasformazione registratesi negli ultimi anni", si legge nella lettera

