Rapina a Campi Salentina, barista colpito alla testa con la pistola

Ha puntato la pistola contro il barista per farsi consegnare l'incasso. Non senza rischiare di essere fermato da un altro dipendente che però è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. Ladri in fuga con bottino da 7mila euro.

La rapina è avvenuta intorno alle 22 di ieri a Campi Salentina, in provincia di Lecce. Un malvivente, ripreso dalle telecamere con il volto coperto da un casco, ha fatto irruzione nel bar Cube Café di via Taranto e ha puntato la pistola contro uno dei baristi per farsi consegnare l'incasso. Un altro dipendente presente ha cercato di fermalo ma è stato aggredito dal ladro che lo ha colpito con il calcio della pistola prima di rubare i soldi dalla cassa: circa 7mila euro. Poi è fuggito con l'aiuto di un complice, a bordo di uno grosso scooter grigio. Il dipendente è stato medicato dai medici del 118.

Le indagini sono nelle mani dei carabinieri di Campi Salentina che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per cercare di risalire ai responsabili.

