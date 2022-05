Abusi ripetuti sulla figliastra di 4 anni, indagato 70enne a Copertino

Un uomo di 70 anni di Copertino in provincia di Lecce è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale aggravata continuata su minore. Secondo l’indagine avviata dai carabinieri, l’uomo 4 anni fa avrebbe ripetutamente abusato della figlia della sua compagna, una bambina di appena 4 anni, tutte le volte che rimaneva da solo con lei in casa. La vicenda è venuta alla luce grazie a quanto scritto sul diario dalla bimba dopo la fine della relazione tra la madre e l’uomo. Da lì è partita la richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine nel tentativo di fare piena luce su quanto accaduto in quella casa quando la donna era fuori per commissioni quotidiane o per lavoro. La vicenda è maturata in un contesto familiare sociale particolarmente difficile e disagiato. La prossima settimana, il 16 maggio, è previsto l’incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce.

© Riproduzione riservata