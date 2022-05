Bari s'interroga sulla misteriosa sparatoria sul lungomare. E se fosse una bufala?

Una sparatoria misteriosa o forse... una fake news. Secondo alcuni testimoni colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi la notte scorsa, intorno all'una, sul Lungomare di Bari, nella zona adibita in questi giorni di festa a luna park. A segnalare l'episodio alcune telefonate giunte al 113. Il personale della Polizia che ha subito verificato la situazione sul posto non ha però riscontrato nulla né trovato bossoli. Non risultano neanche feriti ricoverati in ospedale. Le indagini proseguono comunque in mattinata anche con la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza per verificare effettivamente cosa è accaduto.

