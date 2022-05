Pioggia eccezionale su Cerignola in poche ore: 126 mm. Non succedeva dal 1952

Mai così tanta pioggia su Cerignola. “Secondo la Protezione Civile sono caduti 126 mm di pioggia su Cerignola. L’ultima bomba d’acqua così forte fu registrata nel 1952, con 123mm di pioggia in 24 ore”. A scriverlo il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito, che ha aggiunto: “Al momento fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre sono diversi gli allagamenti negli edifici pubblici e privati. In gran parte della città la situazione sta volgendo alla normalità, anche grazie alla manutenzione straordinaria delle fogne bianche effettuata in questi mesi"

