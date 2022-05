Scontro tremendo tra auto a Lecce, tra i quattro feriti anche un bimbo

È di quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni, il bilancio dell'incidente avvenuto all'ingresso di Specchia, in provincia di Lecce. Lo schianto si è verificato sulla strada che collega il paese alla provinciale Taurisano-Miggiano. Due le auto coinvolte: una Opel Astra con a bordo due donne e una Seat Altea guidata da una donna in compagnia del figlioletto di 5 anni. Per cause in corso di accertamento, all'altezza di una curva uno dei due mezzi ha invaso la corsia contraria, andando ad impattare contro l'altra auto, che proveniva dal senso opposto. A causare lo schianto potrebbe essere stato l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Taurisano, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. La madre e il bambino sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale «Cardinale Panico» di Tricase, mentre le occupanti dell'altra auto sono state accompagnate agli ospedali di Scorrano e Casarano, tutti in codice giallo. Tutte le persone coinvolte sono di Ruffano.

