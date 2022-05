San Severo, armati di fucile rapinano un Compro oro dopo un sopralluogo

Si è consumata una rapina ai danni del compro oro di Corso Leone Mucci, noto esercizio commerciale sito in una zona molto trafficata della Città di San Severo in provincia di Foggia. Al momento sulla vicenda c’è ancora riserbo per permettere agli inquirenti di indagare, dalle prime ricostruzioni, però, sembrerebbe che siano sei in tutto i malviventi coinvolti in questa rapina, quattro dei quali avrebbero fatto irruzione nel negozio dopo il sopralluogo di un complice, armati anche di un fucile a pompa che avrebbero puntato al proprietario. I sei, presumibilmente ventenni, hanno divelto a martellate le vetrine di esposizione per trafugarne i contenuti. Un colpo messo a segno in una manciata di secondi, nei quali la vittima ha avuto solo il tempo materiale di mettersi al riparo e lasciare che i malviventi facessero razzia nel punto vendita. Da quanto riferito dal proprietario, il danno ammonterebbe a circa 15 mila, gli inquirenti avrebbero anche acquisito il materiale di videosorveglianza utile alle indagini.

