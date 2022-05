Elude il posto di blocco della Polizia, arrestato un cinquantenne di Trani

Lesioni aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale: è così finito agli arresti domiciliari un cinquantenne di Trani che, a Barletta, non si è fermato a un posto di controllo della Polizia: ne è nato un inseguimento conclusosi con lo schianto del veicolo del responsabile contro un ostacolo.

Non contento, il fuggitivo provava a fare disperdere le proprie tracce fuggendo a piedi, ma veniva intercettato e bloccato dagli agenti, cui opponeva resistenza dimenandosi, minacciandoli e ferendo alla mano uno di loro.

Alla base della fuga dallo stop imposto, il fatto che l'uomo fosse in auto senza patente, né copertura assicurativa.

