A Bari la prima edizione della Med Marathon

Per la prima volta Bari si appresta ad ospitare una mezza maratona a livello internazionale. Che però non vuole essere solo una manifestazione podistica. Dietro "Bari Med Marathon", organizzata da La Fabrica Di Corsa e presentata questa mattina nella sede di Confindustria Bari Bat, alla presenza del sindaco Antonio Decaro, del presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, della presidente della Sezione Sanità Annabella Cascione, del segretario generale del corpo consolare di Puglia e Basilicata Massimo Salomone e di Pierdavide Losavio de La Fabrica di Corsa, c’è di più.

C’è Bari che promuove un’iniziativa sportiva dedicata ai popoli dei 22 Paesi del Mediterraneo, rafforzando il suo ruolo di “città che unisce”, con una tre giorni, il 20, 21 e 22 maggio, in cui si alterneranno eventi, gare, dimostrazioni sportive e conferenze su sport e benessere, turismo e welfare aziendale. Ma c'è anche una gara competitiva di 21 km aperta a tutti gli atleti amatoriali che sceglieranno Bari per correre tra cielo sole e mare inserendola nel panorama delle città italiane mete di turismo sportivo.

E poi c'è Bari, prima città in Italia che promuove una Factory run, gara di 10 km (competitiva e non competitiva) dedicata alle aziende e ai lavoratori, nata per incoraggiare ad adottare forme di welfare aziendale che favoriscano il benessere fisico dei dipendenti. L’evento è aperto a tutti ma con un’attenzione particolare alle squadre aziendali per sensibilizzare le imprese pubbliche e private a forme di welfare dinamico oltre quelle già attive. Ogni azienda potrà partecipare formando il proprio team o più team nel caso di grandi realtà e le migliori squadre verranno premiate. Le competizioni podistiche si svolgeranno entrambe domenica 22 maggio con partenza da Piazza della Libertà alle ore 9.

