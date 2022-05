Gioco d'azzardo, controlli serrati a Cagnano e Carpino

Azione di contrasto alle irregolarità nel mondo del gioco a Cagnano e Carpino, due centri del Gargano-Nord. A Carpino, nel corso di una attività di verifica in materia di scommesse avviata all'indomani di una segnalazione analitica trasmessa al personale operante nel territorio, azione sinergica tra gli uffici della direzione Giochi dell’Agenzia e l’ufficio dei Monopoli per la Puglia, Molise e Basilicata, ha portato alla denuncia alla locale Procura del titolare di un Cdt affiliato a operatore estero per le violazioni di cui all’articolo 4 della legge n. 401/89 e dell’articolo 110 del Tulps con contestuale emissione di processi verbali di constatazione dell’imposta unica evasa.

Inoltre, il personale dell’ufficio dei Monopoli, a Cagnano Varano, a seguito di controllo teso al contrasto dell’intermediazione, ha trasmesso denuncia per il titolare di un Per per violazione della Legge n. 401/1989, con contestuale sequestro di apparecchiatura informatica e sanzioni per complessivi 52mila euro per varie violazioni dell’articolo 110 Tulps.

