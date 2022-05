Paura ad Andria: donna incinta ferita in un incidente. Fuori pericolo sia lei che il bambino

Sospiro di sollievo per una donna incinta di Andria, rimasta contusa in un incidente che aveva coinvolto complessivamente quattro persone nelle due auto venute in collisione ieri pomeriggio sulla strada provinciale 43 Andria-Montegrosso. Condotta al Pronto soccorso del Bonomo di Andria, la pazienza è stata da lì a poco dimessa senza complicazioni sia per lei, sia per il bambino che porta in grembo. Lievi ferite per le altre persone coinvolte nel sinistro, le cui cause sono da accertare. Sul posto 118 e Polizia locale. Poco prima un altro incidente si era verificato in via Lotti, ed in quella circostanza un anziano era rimasto ferito e trasportato in condizioni comunque non gravi dal 118 in ospedale. Anche in questo caso rilievi a cura della Polizia locale.

© Riproduzione riservata