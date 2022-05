Cerignola, agguato nella notte. Un uomo gambizzato in via Biella

Notte di fuoco a Cerignola, in provincia di Foggia. Colpi di pistola in via Biella, dove un uomo di 30 anni del posto è stato raggiunto dai proiettili e ferito a una gamba. Dalle prime ricostruzione pare che a sparare sia stato un uomo a volto parzialmente coperto e a bordo di un motorino. Dopo l'agguato l'aggressore si è immediatamente dato alla fuga.

Almeno tre i colpi esplosi, uno dei quali è andato a segno, colpendo la vittima alla gamba destra. Soccorso e medicato dal 118, le condizioni del ferito non destano preoccupazioni e in ospedale è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

© Riproduzione riservata