Tentano rapina a portavalori sulla A14 tra Molfetta e Bitonto. Poi fuggono bruciando auto

Poco prima delle ore 7.30, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto in entrambe le direzioni per una tentata rapina a portavalori avvenuta all’altezza del km 656. Per coprire la fuga, i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata Nord e uno in carreggiata Sud, ma i due roghi ora sono spenti. Sono in corso rilievi della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 4 km coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Molfetta. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Bari. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione VIII Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

