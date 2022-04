Schianto furgoncino-moto a Galatina, centauro grave: è in rianimazione

Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 7, lungo la strada che collega Galatina a Corigliano d'Otranto, nel territorio di quest'ultimo comune. Per cause ancora tutte da accertare, una moto di grossa cilindrata e un furgoncino si sono schiantati l'una contro l'altro all'altezza di un incrocio per una questione, pare dai primi rilievi, di mancata precedenza, nonostante la presenza di un semaforo.

Ad avere la peggio è stato il motociclista - un uomo di 43 anni di Palmariggi - che ha battuto violentemente la testa contro l'asfalto e nonostante indossasse il casco ha rimediato un forte trauma cranico. Sono stati gli automobilisti di passaggio a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118. I medici, intervenuti sul posto, hanno disposto il trasporto del ferito in codice rosso verso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Vito Fazzi".

Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: dopo la Tac e le analisi di rito, è stato trasferito in Rianimazione con prognosi riservata ed è monitorato costantemente dai medici. Sul posto intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno messo in sicurezza quel tratto di strada ed effettuato i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica dello schianto e ad attribuire le responsabilità.

