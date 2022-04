Scontro tra auto ad Andria, quattro feriti: uno è in codice rosso

Ad Andria è di quattro feriti di cui uno trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo, ma non in pericolo, il bilancio di un incidente avvenuto l'altra notte in via Barletta. Per cause ancora da accertare, due vetture sono venute in collisione fra loro riportando ingenti danni anche alle carrozzerie dei veicoli.

Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia locale. Successivamente da strada è stata liberata dai mezzi del soccorso stradale, risolvendo i non pochi disagi della circolazione che si erano determinati.

