Incendio nella notte a Torremaggiore: in fiamme l’auto di un imprenditore agricolo

Torna il solito fenomeno degli incendi notturni: questa volta è successo a Torremaggiore, in provincia di Foggia.

È andata a fuoco un'autovettura parcheggiata in via Pogdora: le fiamme hanno avvolto una Volkswagen Tuareg di proprietà di un imprenditore agricoltore della zona.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di San Severo e dai colleghi del comando provinciale. Al termine delle operazioni, hanno eseguito il consueto sopralluogo alla ricerca di tracce che evidenzino la natura dell’accaduto e messo in sicurezza la zona.

L'episodio è all'attenzione dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Non si esclude che possa trattarsi di un atto doloso. Le indagini sono in corso.

© Riproduzione riservata