Bari, beccato dalle Fiamme gialle con un chilo di droga

Beccati con un chilo di droga. I finanzieri di Termoli hanno colto in flagranza di reato ed arrestato una persona, residente in Puglia, per traffico di sostanze stupefacenti, trovandolo con hashish e cocaina. Nonostante l'apparente freddezza, del soggetto, all'atto del controllo, lo spunto operativo, flagranza durante, dei militari delle Fiamme Gialle, con l'arresto ed il sequestro in argomento, ha consentito un ulteriore importante passaggio, nella c ostante attività di prevenzione e contrasto, nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti. Anche a seguito di perquisizione domiciliare sono stati sequestrati telefono cellulare, bilancino di precisione, materiale vario di confezionamento e danaro contante provento della predetta attività di spaccio. L'arrestato è stato portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, Procura di Larino, per il successivo iter processuale e fatte salve le necessarie conferme, nel prosieguo delle indagini preliminari nonché le prerogative della difesa.

