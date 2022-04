Aereoitalia pronta a sposare il nuovo progetto dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia

Quasi sicuramente sarà Aeroitalia la nuova compagnia aerea italiana a sposare il progetto dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. La nuova compagnia è sostenuta da investitori stranieri, al momento vanta una prima base operativa a Forlì, sei velivoli in flotta che, inizialmente assicureranno voli charter per poi attivare un network nazionale e nel 2023 offrire voli lungo raggio in America Latina e successivamente negli Usa.

"Siamo certi di rappresentare il rilancio del trasporto aereo in Italia - ha rimarcato German Efromovich, presidente e investitore Aeroitalia ed ex patron di Avianca, nel corso della presentazione a Roma del nuovo vettore -. Iniziamo con attività charter per poi ritagliare lo spazio su rotte di linea nazionali meno battute per esempio la Puglia con Foggia, fino ad allargarci su America Latina e Usa, dal 2023. Ovviamente puntiamo sul nostro hub a Fiumicino, ma è in via di sviluppo”. La flotta al momento conta 6 aeromobili B737-800, e poi in arrivo 787 per il lungo raggio.

