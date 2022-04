Automobilisti senza regole. A Foggia incidenti uno dietro l'altro, un giovane in codice rosso

Uno, due, tre incidenti al giorno. Spesso colpa di chi non rispetta le regole. Due brutti incidenti nel giro di 50 metri, altri in diverse zone della città. Scontro tra un’auto e una moto finita sotto una macchina. Un 24enne foggiano è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, la moto, proveniente da via Bari, avrebbe impattato contro l’auto che stava effettuando un’inversione.

Sottoposto a quattro operazioni alle gambe, invece, il giovane coinvolto nell’incidente avvenuto all’incrocio tra viale Michelangelo e viale Di Vittorio. Ha riportato diverse fratture e si trova in coma farmacologico, la prognosi è riservata. Una ciclista è stata investita al Quartiere Ferrovia a Foggia. L’incidente è avvenuto in viale Manfredi, angolo via Gorizia. La donna stava percorrendo la pista ciclabile quando è stata travolta da una Atos. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso. È intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso. I sanitari del 118 hanno medicato la donna sul posto.

