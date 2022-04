Trani è da quasi 20 anni senza il reparto di ginecologia. Il piccolo Marco nasce in casa

Da quasi 18 anni Trani non ha più un reparto di ostetricia e ginecologia e, di conseguenza, i suoi bambini nascono in altri ospedali ma non in città, salvo rari casi.

Fra i rari casi ci sono le famiglie che scelgono deliberatamente il parto in casa assistito da ostetriche, circostanze che si contano sulle dita di una mano per tutto questo tempo.

Ieri sera alle 18:03, proprio grazie ad una efficiente equipe di ostetriche, è arrivato un altro fiocco azzurro con la nascita del piccolo Marco, preannunciata da un bellissimo cartello sulla porta di casa dei suoi genitori: «Se sentite urlare, tranquilli: sta nascendo Marco, ce la faremo».

Una comunicazione tanto tenera quanto doverosa in un'epoca in cui, purtroppo, la violenza domestica presenta episodi molto più numerosi rispetto alle nascite. E, probabilmente, chi avesse ascoltato le urla, le avrebbe accostate a qualcosa di grave. Invece, grazie al quel cartello, tutti hanno potuto condividere una nascita ed un bellissimo momento comunitario.

