San Severo, rapinano una macelleria. Fermati tre minorenni al bar a fare colazione con il bottino

Entrano in una salumeria e armati di bastone rubano tutto l'incasso. E' successo a San Severo, in provincia di Foggia dove tre giovanissimi, tutti minorenni, hanno rapinato una macelleria del corso in piena mattinata. Magro l'incasso, pare un centinaio di euro. La rapina è stata effettuata in pieno giorni nella centralissima corso Garibaldi poco dopo l'apertura dell'esercizio. Dalle prime ricostruzione pare che un paio dei tre ragazzini avrebbero minacciato il titolare, mentre il terzo era intento a trafugare dalla cassa il denaro contante. Intervento immediato delle forze dell'ordine che pare abbiano già individuato e fermato poco dopo i ragazzi in un bar del centro a fare colazione con la refurtiva. La loro posizione sarebbe ora al vaglio dell’attività giudiziaria. Decisiva sarà la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’attività colpita e della zona.

© Riproduzione riservata