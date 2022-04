Il direttore generale dell'Asl di Lecce colto da infarto, salvato dal 118

Sono ore di apprensione per la sanità leccese. Il direttore generale della Asl leccese Rodolfo Rollo, intorno alle 19.30, dopo aver accusato un dolore al petto si è recato in ospedale accompagnato da alcuni familiari, ma all’ingresso del nosocomio leccese, le sue condizioni sono peggiorate pare per un arresto cardiaco. L’intervento dei soccorritori di un’ambulanza “victor” del 118, che si trovavano fermi nelle vicinanze del pronto soccorso è stato immediato. I sanitari sono intervenuti con il defibrillatore e il massaggio cardiaco. Il direttore generale, stabilizzato, è ora in ospedale per il trattamento chirurgico di emodinamica.

