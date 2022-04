Trani, rubano l'auto a una coppia di turisti: incastrati dal... satellitare

Con l'aria che tira si può considerare un caso più unico che raro. Sicuramente una disavventura a lieto fine per i due turisti di Rieti che, ieri sera, erano arrivati a Trani e stamani, dopo avere pernottato in un bed and breakfast, non avevano più trovato la loro vettura parcheggiata a breve distanza.

Senza perdersi d'animo, si sono recati ai carabinieri per la denuncia e questa volta i militari sono entrati subito in contatto con il sofisticato sistema satellitare della vettura che, evidentemente, i ladri non avevano del tutto isolato.

il veicolo è stato ritrovato ad Andria, ancora in condizioni tali da marciare e comunque senza apparenti danneggiamenti rispetto allo stato in cui era stato lasciato parcheggiato la sera precedente.

La vettura è stata posta temporaneamente sotto sequestro per i doverosi controlli del caso, prima di restituita ai legittimi proprietari che, all'interno, hanno ritrovato anche alcuni effetti personali che non avevano portato con loro in camera.

© Riproduzione riservata