Piccola disavventura nel pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile, al Villaggio Pescatori a Brindisi, per alcuni pescatori. Mentre tentavano di tirare a secco un'imbarcazione il cavo del carrello si è spezzato e lo stesso è finito in mare. Per recuperarlo, insieme alla barca che si era fermata a pochi metri dallo scivolo, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi.

