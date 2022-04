Tribunale di Foggia, attivo lo sportello d'ascolto per le vittime di reato

Un aiuto concreto alle vittime di reato. A questo mira la nuova iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, in partenariato con la Regione Puglia e in attuazione di un progetto finalizzato a creare una rete di supporto a tutte le vittime di reato. Attivo uno Sportello di ascolto presso il Tribunale di Foggia, in Viale I Maggio, nella stanza della Camera penale sita al piano terra accanto alla rampa di ingresso al Tribunale. Il Consiglio dell’Ordine, presieduto dall’avvocato Gianluca Ursitti, rende noto alla cittadinanza che lo sportello, tenuto da avvocati esperti del Foro, sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, per fornire un servizio di consulenza gratuita alle vittime di reato.

Il progetto

Il progetto “Dalla loro parte. Sportelli informativi e spazio di ascolto per le vittime di reato” è stato approvato dal Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia ed è reso possibile grazie all’intesa tra: Regione Puglia; i sei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani); Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Puglia; Comuni di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Trani. Partner qualificati che avranno la responsabilità dell’attuazione delle misure del progetto, che prevede quattro azioni con impatto diretto sulle vittime di reato e due azioni trasversali: l’apertura di 6 sportelli informativi e di supporto alle vittime incardinati presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati e possibilmente coincidenti con gli sportelli per il cittadino; l’attivazione di uno spazio di ascolto telefonico a livello regionale per il supporto psicologico e presidente Gianluca Ursitti

© Riproduzione riservata