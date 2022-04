Tour tra Puglia e Basilicata per il principe Alberto di Monaco

E' iniziato il tour pugliese, prevalentemente nella Bat, con una puntatina anche in Basilicata, del principe Alberto di Monaco.

Il programma è partito ieri con il ritorno a Terlizzi dopo 25 anni, per scoprire l'insegna stradale «Terlizzi sito storico Grimaldi». Infatti, la visita è promossa proprio dall'Associazione dei siti storici dei Grimaldi di Monaco, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti di eccellenza e i legami con le terre che furono della famiglia monegasca da 1532 al 1641.

Nel tardo pomeriggio, ma in forma strettamente privata, il reale di Monaco sarà a Trani per la visita di cattedrale e castello, cui faranno seguito cena e pernottamento.

Domani, 21 aprile, si sposterà a Canosa di Puglia per un incontro ufficiale a Palazzo di Città ed un'altra serie di passaggi legati alla presenza dei Ranieri in quella città. Alle 16 l'arrivo a Spinazzola per una visita ai ruderi della Rocca del Garagnone.

La giornata di domani si concluderà con la visita a Matera, per poi tornare in Puglia la mattina del 22 con una visita privata ad Alberobello.

