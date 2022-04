Da Andria e Canosa volontari delle Misericordie al confine tra Polonia ed Ucraina per i più fragili

Sono partiti domenica mattina dall’aeroporto di Fiumicino, i volontari che hanno preso il testimone dell’attività del modulo DISEVAC, (modello d’intervento per l’evacuazione sicura e protetta di soggetti “special care”), che sta operando ormai da diverse settimane in Polonia al confine con l’Ucraina. Il progetto ideato e messo in pratica dall’Area Emergenze della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia è stato, negli anni, testato ed avvallato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che ha deciso di attivarlo proprio in occasione della Guerra i Ucraina. Tra i tanti in partenza da tutta Italia, anche due volontari, coordinati dalla Federazione delle Misericordie di Puglia ed arrivati dalla Misericordia di Andria e Canosa. Si continuerà a garantire un’evacuazione protetta ed assistita delle persone fragili.

