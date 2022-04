Cerignola, violento impatto tra bici e una Jeep: gravi due 14enni in prognosi riservata

È accaduto nella tarda serata di ieri a Cerignola, in via Consolare: un’auto, Jeep bianca, ha impattato due bici elettriche con a bordo due quattordicenni. Secondo le prime ricostruzioni pare che i due adolescenti procedessero contromano in una zona con scarsa visibilità. Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare i primi soccorsi. I ragazzini sono stati trasferiti d’urgenza presso il nosocomio di Foggia in codice rosso. La prognosi resta riservata. Dalle prime informazioni raccolte, i due giovanissimi procedevano a bordo di bici elettrica quando si è verificato l’impatto con una Jeep. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della compagnia ofantina.

© Riproduzione riservata