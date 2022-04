Un motociclista di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale, all’alba, in provincia di Lecce. L’uomo, residente a Ruffano, viaggiava da solo in sella ad una potente moto sulla strada Taurisano-Miggiano. Per cause al vaglio dei carabinieri il motociclista ha perso il controllo della guida ed è finito fuoristrada. Inutile l’intervento degli operatori sanitari del 118.

