Tre colpi in una notte a Lecce: caccia alla banda di ladri

È caccia aperta alla banda di malviventi che da qualche giorno sta mettendo a ferro e fuoco i bar di Lecce, inanellando una serie di furti notturni. Dopo i 2 bar ripuliti meno di una settimana fa, la banda ha colpito con un’altra doppietta la notte scorsa. Non solo. Gli stessi ricercati potrebbero essere gli autori della tentata rapina in casa, anche questa segnalata la scorsa notte.

La Polizia è al lavoro sia sulla sequenza temporale dei colpi che porta a due individui, uomini, vestiti con abiti casual scuri, felpe e incappucciati. Descrizione e modalità operative simili sia per i tre colpi della scorsa notte che per i due precedenti.

Il primo episodio di queste ore risale alle 2 del mattino. Due uomini con felpa e cappuccio si sono introdotti all’interno dell’abitazione di un uomo di 38 anni in Vico Storto Carità Vecchia. Dopo aver forzato gli infissi esterni e la porta d’ingresso i due sono entrati in casa con l’intento di mettere a segno una rapina, ma le urla della vittima svegliatasi di soprassalto li hanno messi in fuga. Una fuga ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato anche la presenza di una bicicletta e il tentativo di ritorno sul posto di uno dei due rapinatori.

Due ore più tardi un’altra sfida alle forze dell’ordine con il furto, riuscito, all’interno del bar attiguo al tribunale, in viale De Pietro. Le fasi del furto sono state notate dal proprietario del bar Piccadilly, da remoto, attraverso le telecamere collegate con la sua abitazione. Anche in questo caso sono stati forzati gli infissi; ad agire due uomini con il volto travisato dal cappuccio delle felpe. Agguantato il denaro contenuto in cassa i due sono fuggiti. Le volanti sono giunte sul posto mentre si consumava un altro furto. Anche in questo caso circa due ore di distanza. Preso di mira il bar Santa Rosa. I due sono fuggiti con l'incasso, anche in questo caso si stanno verificando i contenuti dei filmati ripresi dalle telecamere.

