L'omicidio di Giuseppe Tupputi a Barletta. Domani interrogatorio di garanzia a Pasquale Rutigliano

Si terrà questo giovedì, 14 aprile, nel carcere di Trani, l'interrogatorio di garanzia di Pasquale Rutigliano, il 32enne di Barletta ritenuto responsabile dell'omicidio di Giuseppe Tupputi, avvenuto la sera di lunedì scorso nel bar gestito dalla vittima. Venerdì, invece, sarà conferito l'incarico al medico legale per l'espletamento dell'autopsia sulla salma.

La Questura Bat, nel frattempo, soprattutto grazie alle immagini della video sorveglianza, ha fatto conoscere i dettagli di come si è arrivati al fermo di indiziato di delitto di Rutigliano, persona conosciuta ai poliziotti in quanto pregiudicato e sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno a Barletta e pertanto sottoposto a controlli.

L’autore del delitto, dopo essere entrato nel bar e chiesto un bottiglia di birra, aveva una discussione per futili motivi con il titolare a seguito della quale estraeva una pistola ed esplodeva almeno tre colpi all’indirizzo della vittima, ferendola mortalmente mentre questa, disarmata, era dietro il bancone. Il responsabile, subito dopo la sparatoria, faceva prima perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile e non rientrando entro le 22 presso la propria abitazione, violando così le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione cui era sottoposto.

Successivamente, sentendosi ormai braccato, all'alba si presentava in Commissariato con il legale di fiducia: dopo gli adempimenti di rito, il fermato veniva condotto presso la casa circondariale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

