Brindisi, minaccia il suicidio dal balcone. Ma i poliziotti la fanno desistere

Ha minacciato di lanciarsi dal balcone, ma per fortuna gli agenti della Questura di Brindisi, intervenuti sul posto, l'hanno fatta desistere dal compiere il gesto. E' accaduto oggi, mercoledì 13 aprile, in un'abitazione del quartiere Santa Chiara. Il tentativo di suicidio da parte di una donna ha visto l'intervento degli agenti delle volanti, della squadra mobile, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

La donna protagonista della vicenda era esasperata per le tensioni che vive, per una serie di vicende che riguardano lei e alcuni parenti. Ha manifestato l'intenzione di suicidarsi, lanciandosi dal balcone. Gli agenti sono riusciti a convincerla a desistere e ad aprire la porta dell'abitazione. La donna è stata portata in ospedale dai sanitari del 118.

