Nuovo incidente sulla Statale 16, in direzione nord allo svincolo San Giorgio-Triggiano.

Nove le auto coinvolte in un maxi tamponamento che non ha provocato gravi conseguenze alle persone. Il traffico però è in tilt. La polizia locale consiglia l'uscita Torre a Mare o precedente. Sono segnalate code in entrata in città.

