Coronavirus in Puglia, 7.780 nuovi casi e 21 decessi

Oggi in Puglia sono stati registrati 41.476 test per l’infezione da Covid-19 e 7.780 nuovi casi: 2.817 in provincia di Bari, 521 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 783 in quella di Brindisi, 997 in provincia di Foggia, 1.459 in provincia di Lecce, 1.127 in provincia di Taranto nonché 51 residenti fuori regione e 25 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 21 decessi.

Attualmente sono 105.260 le persone positive, 640 sono ricoverate in area non critica e 37 in terapia intensiva.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 983.378 a fronte di 10.110.259 test eseguiti, 870.018 sono le persone guarite e 8.100 quelle decedute.

