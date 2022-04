Carcere di San Severo, poliziotti bloccano ingresso stupefacenti

Ancora un intervento dei poliziotti penitenziari in servizio presso il carcere di San Severo che, nell’effettuare il sistematico controllo dei reparti all’interno del muro di cinta, in prossimità degli spazi adibiti a passeggi hanno rinvenuto 2 palline per un totale di circa 8 grammi di sostanza stupefacente. Il ritrovamento odierno fa il paio con un altro avvenuto nell’ultimo mese, e la dice sulla volontà dei detenuti ristretti all’interno del carcere di San Severo di rispettare le leggi ed i regolamenti che vietano l’introduzione di sostanze stupefacenti.

Frenetica è l’attività che viene svolta dal personale di San Severo per risalire ai responsabili di tale azione, nonché a chi fosse destinata la sostanza stupefacente. La segreteria regionale del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, esprimere vivo compiacimento per questa ennesima operazione svolta dai poliziotti penitenziari in servizio a San Severo tesa a prevenire l’introduzione di materiale proibito all’interno del carcere che, potrebbe avere poi conseguenze negative sulla cittadinanza come accaduto in altri penitenziari. "E confortante - scrivono dal sindacato - rassicurante la comunità che dei lavoratori come quelli di San Severo costretti a carichi di lavoro massacranti, non perdono la lucidità e la serenità necessaria per far fronte con la dovuta professionalità, a tutte quelle situazioni che possono mettere in difficoltà o in pericolo la sicurezza del carcere".

© Riproduzione riservata