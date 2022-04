Barletta, i senatori Piarulli e Damiani: «Il territorio fa ancora fatica a contrastare il crimine»

«Quello di Giuseppe Tupputi è il terzo omicidio in pochi mesi a Barletta e rappresenta un'ulteriore momento di escalation di fatti di sangue e criminalità feroce che si susseguono da tempo nella Bat. Nonostante l'apertura di Questura e Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il territorio fa ancora fatica a contrastare il crimine e questo dovrebbe fare riflettere il Governo sulla necessità di rafforzare ulteriormente gli organici a disposizione delle nostre forze dell'ordine, anche per aiutare la Procura della Repubblica nelle indagini».

Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, commentando la notizia dell'omicidio del commerciante barlettano Giuseppe Tupputi, alla cui famiglia manifesta massima vicinanza e solidarietà unendosi nel dolore che è anche di una comunità nuovamente scossa dopo gli omicidi di Claudio Lasala è Michele Cilli, di cui ancora non si è trovato il corpo.

Sulla stessa falsariga il collega senatore Dario Damiani, di Forza Italia, barlettano: «Sono profondamente scosso. Sono certo che le forze dell'ordine anche stavolta daranno un nome e un volto al responsabile ma la repressione non può essere l'unica soluzione. Evidentemente bisogna agire per prevenire, aggredendo i contesti in cui maturano queste azioni criminali che, per modalità di esecuzione, in luoghi pubblici e tra la gente, amplificano il senso di insicurezza di tutti noi cittadini. Addolorato per la morte del giovane marito e padre di due bambine Giuseppe Tupputi, sono vicino alla famiglia».

