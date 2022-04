Puglia, per i nuovi ospedali già oltre un anno di ritardo

Le spese aumentano, il tempo scorre, ma i tempi di consegna dei due grandi ospedali di Monopoli-Fasano e di Taranto sono ancora lontani. Le due grandi opere dovevano entrare in funzione entro il 2021 e a metà 2022, invece nella migliore delle ipotesi ci vorranno ancora molti mesi. Quello di Monopoli-Fasano (investimento iniziale 114 milioni) dovrebbe essere pronto il 24 aprile 2023, mentre per il nuovo San Cataldo del capoluogo jonico non si ha nemmeno una data. È quanto emerso, oggi, in una riunione congiunta della I e della III commissione regionale. La situazione più critica sembra essere quella di Taranto, dove la struttura è quasi completa (dovrebbe esserlo entro agosto) ma mancano i soldi (105 milioni) per arredi e attrezzature. L'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, ha però garantito che a breve i fondi saranno reperiti e entro tre settimane verrà fissato anche un cronoprogramma.

