Manfredonia, il pre-gara di una partita di calcio si trasforma in guerriglia. Quattro feriti

Quattro persone ferite, tre tifosi e un uomo delle forze dell'ordine. E' il bilancio dello scontro avvenuto ieri pomeriggio a Manfredonia, prima della partita tra la squadra di casa e l'Asd Barletta 1922, all'ultimo turno del girone A di Eccellenza pugliese. A cento metri dall'arrivo allo stadio comunale "Miramare", sul lungomare Nazario Sauro, gli autobus con a bordo la squadra e i tifosi sarebbero stati bloccati da un gruppo di una ventina di malfattori che avrebbero lanciato contro i mezzi uova, bottiglie e alcuni massi in pietra. Lo scontro, poi, sarebbe continuato anche successivamente in strade con aggressioni fisiche nei confronti dei tifosi barlettani. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. I feriti, portati in ospedale, necessiteranno di un'operazione chirurgica nei prossimi giorni.

"Questo non e' calcio. Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Manfredonia e' deplorevole - hanno scritto dalla societa' del Barletta - solo il caso ha voluto che quello che e' stato un vero e proprio agguato potesse degenerare in tragedia. Doveva essere una festa, e' stato invece un pomeriggio cupo. Il nostro auspicio e' che grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i responsabili di questa vergogna vengano assicurati alla giustizia e puniti. Chiediamo, inoltre, alla Figc Puglia di prendere i provvedimenti utili".

